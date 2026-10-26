Hartenstein - Autofahrer, die auf der A72 in Richtung Bayern unterwegs sind, müssen momentan mehr Zeit einplanen. Kurz nach der Anschlussstelle Hartenstein sorgt eine Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Hof für Stau, sagte ein Sprecher der Polizei. Grund dafür sei ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und mehreren Verletzten. Die Unfallaufnahme laufe, weitere Informationen teilte der Sprecher zunächst nicht mit.