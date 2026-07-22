Frankenburg (dpa/sn) - In der vergangenen Nacht sind in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) Trümmerteile vom Dach eines Hauses auf eine anliegende Fahrbahn gestürzt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sollte das baufällige Gebäude eigentlich in der kommenden Woche abgerissen werden. Die Trümmerteile sorgen aktuell für eine Vollsperrung der Bundesstraße 180. Der Verkehr wird um die Unfallstelle herumgeleitet. Nach Angaben der Polizei kam niemand zu Schaden. Noch im Laufe des Tages soll sich entscheiden, ob das Haus nun vorzeitig abgerissen wird. Polizei, Feuerwehr und THW rückten aus.