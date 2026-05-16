Hopferau (dpa/lby) - Ein Sattelzugfahrer ist mit seinem Fahrzeug gegen einen Tunneleingang auf der Autobahn 7 im Allgäu geprallt. Statt anzuhalten, soll der 39-Jährige einfach weitergefahren sein, teilte die Polizei mit. Eine Streife der Bundespolizei konnte den 39-Jährigen finden und anhalten. An der Wand des Reinertshofer Tunnels bei Hopferau (Landkreis Ostallgäu) und am Laster entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die A7 in Richtung Füssen wurde für rund zwei Stunden voll gesperrt.