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Vollsperrung Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn 3

Nach dem tödlichen Sturz eines Motorradfahrers ist die A3 Richtung Nürnberg voll gesperrt.

Vollsperrung: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn 3
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Die Autobahn 3 in Richtung Nürnberg ist derzeit voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Kirchroth (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in Niederbayern ums Leben gekommen. Der 63-Jährige sei alleinbeteiligt gestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. An der Unfallstelle bei Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Wegen des Unfalls ist die Autobahn in Richtung Nürnberg derzeit voll gesperrt. 

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Durch die Sperrung kommt es für Autofahrer laut ADAC zu einem Zeitverlust von rund einer Stunde. Wie lange die Sperrung dauern wird, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.