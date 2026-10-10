Vollsperrung: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn 3

Kirchroth (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in Niederbayern ums Leben gekommen. Der 63-Jährige sei alleinbeteiligt gestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. An der Unfallstelle bei Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Wegen des Unfalls ist die Autobahn in Richtung Nürnberg derzeit voll gesperrt.