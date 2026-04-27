Aschaffenburg (dpa/lby) - Bei der Kollision mit einem Kleintransporter ist ein 22 Jahre alter Motorradfahrer auf der A3 schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am späten Nachmittag auf Höhe der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Kleintransporters sei von der mittleren auf die linke Fahrspur gewechselt und habe dabei offenbar den von hinten herannahenden Motorradfahrer übersehen. Der schwer verletzte 22-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die A3 war längere Zeit vollständig gesperrt.