In drei Etappen lässt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (Südwest) ab kommender Woche die Landsberger Straße in Meiningen erneuern. Dabei werden die drei Bauabschnitte jeweils komplett gesperrt. Eine Umleitung ist von Kaltennordheim kommend durch die Ortslage Walldorf zur Bundesstraße B 19 und weiter zum Stadteingang Meiningen und der Kreuzung Leipziger Straße sowie umgekehrt ausgewiesen. Fahrzeuge über 16 Tonnen können diese Strecke aber nicht nutzen, weil die Werrabrücke in Walldorf ihre Last nicht mehr sicher trägt. Sie müssen über Wasungen zur B19 fahren. Eine weitere Umleitung führt von Herpf (L 2621) über das Gewerbegebiet in Dreißigacker zur Berkeser Straße und Henneberger Straße ins Stadtgebiet Meiningen oder nach Sülzfeld und Untermaßfeld (siehe Grafik).