Die kurvenreiche Landesstraße L 2895 („Hecker Stieg“) zwischen Bad Salzungen und Gräfen-Nitzendorf wird in den nächsten reichlich zwei Wochen komplett gesperrt. Das teilt das Landratsamt des Wartburgkreises mit. Grund für die Sperrung sind Gehölzpflege- und Straßenarbeiten an der Landesstraße zwischen dem Ortsausgang Gräfen-Nitzdorf und Bad Salzungen, Grundecke (Kreisstraße K97). Die Sperrung beginnt am Mittwoch, 5. November, und dauert voraussichtlich Freitag, 21. November.