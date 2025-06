Ablagerungen auf Vereinsgelände, Lkw, die gar nicht durchfahren dürften, und Fahrzeuge, die generell zu schnell unterwegs sind – die Liste der Ärgernisse an diversen Umgehungswegen um die derzeit gesperrte Bachfelder Ortsdurchfahrt ist lang. Während der jüngsten Schalkauer Stadtratssitzung weitet sich eine Nachfrage zu abgelagerten Baumaterialien bald zur Grundsatzdebatte über die Verkehrsordnung aus. Den ersten Aufschlag wagte Michael Stammberger (Linke), der diverse Split-Haufen auf dem Parkplatz des Hundesportvereins monierte. „Den Parkplatz haben die Vereinsmitglieder auf eigene Kosten und selbst angelegt, jetzt lagert dort aber ein großer Haufe Baumaterial“, sagte er. Besonders ärgerlich: Eine große Veranstaltung stehe im Verein an und eigentlich benötige man dafür den Parkplatz. Und dann legte Stammberger nach und den Debatten-Blick auf das Stadt-Thema: die Umgehungsstrecke an der Katzberger Straße.