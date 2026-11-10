Vollsperrung der Autobahn A8 nach Unfall komplett gesperrt
dpa 10.11.2026 - 12:12 Uhr
Ein umgekippter Lastwagen mit Lebensmitteln legt die A8 bei Irschenberg in beide Richtungen lahm. Ob Menschen verletzt wurden, ist noch unklar – und der Verkehr staut sich.
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Nach bisherigen Erkenntnissen kippte ein Lastwagen um, der Lebensmittel geladen hatte. Ob Menschen verletzt wurden, ist noch unklar. Auch in der Gegenrichtung ist die Autobahn nach Angaben der Polizei gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.