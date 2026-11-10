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Vollsperrung der Autobahn A8 nach Unfall komplett gesperrt

Ein umgekippter Lastwagen mit Lebensmitteln legt die A8 bei Irschenberg in beide Richtungen lahm. Ob Menschen verletzt wurden, ist noch unklar – und der Verkehr staut sich.

Vollsperrung der Autobahn: A8 nach Unfall komplett gesperrt
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Nach einem Unfall mit einem Lastwagen ist die A8 in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Irschenberg (dpa/lby) - Die Autobahn 8 in Richtung München ist nach einem Unfall bei Irschenberg (Landkreis Miesbach) derzeit komplett gesperrt. Das teilte die Polizei mit. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Irschenberg abgeleitet. 

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Nach bisherigen Erkenntnissen kippte ein Lastwagen um, der Lebensmittel geladen hatte. Ob Menschen verletzt wurden, ist noch unklar. Auch in der Gegenrichtung ist die Autobahn nach Angaben der Polizei gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.