Vollsperrung der Autobahn: A8 nach Unfall komplett gesperrt

Nach bisherigen Erkenntnissen kippte ein Lastwagen um, der Lebensmittel geladen hatte. Ob Menschen verletzt wurden, ist noch unklar. Auch in der Gegenrichtung ist die Autobahn nach Angaben der Polizei gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.