Gegen 15.35 Uhr war der 48-jährige Mann mit seinem Motorrad auf der Landstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand er sich in einer Rechtskurve, als er während eines Überholmanövers die Kontrolle verlor. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, stürzte und geriet unter die Leitplanke. Der Fahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.