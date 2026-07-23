Vollsperrung: Ab Montag wird die B 281 gebaut

Während der Bauarbeiten wird die Bundesstraße in diesem Abschnitt vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Landesstraßen 1148 und 1149 (Steinheid – Göritzmühle – Lauscha Neuhaus am Rennweg) und wird ab Beginn der Sperrung entsprechend ausgeschildert sein. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen, um Verzögerungen zu vermeiden.