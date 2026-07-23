Vollsperrung: Ab Montag wird die B 281 gebaut

An der Bundesstraße 281 zwischen Neuhaus am Rennweg und Steinheid beginnen am Montag, 27. Juli, größere Sanierungsmaßnahmen, teilt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mit.
Auf der Bundesstraße 281 wird zwischen Neuhaus am Rennweg und Steinheid die Straßendecke erneuert und die Verkehrssicherheit verbessert.
An der Bundesstraße 281 zwischen Neuhaus am Rennweg und Steinheid beginnen am Montag, 27. Juli, größere Sanierungsmaßnahmen, teilt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mit.
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Die Maßnahmen sind notwendig, um die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit der Straße langfristig zu gewährleisten.
Während der Bauarbeiten wird die Bundesstraße in diesem Abschnitt vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Landesstraßen 1148 und 1149 (Steinheid – Göritzmühle – Lauscha Neuhaus am Rennweg) und wird ab Beginn der Sperrung entsprechend ausgeschildert sein. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen, um Verzögerungen zu vermeiden.
Wie die Behörde mitteilt, wird für den ersten Bauabschnitt diese Straße bis 27. November gesperrt. Ein zweiter Bauabschnitt zwischen Steinheid und Limbach ist im kommenden Jahr geplant.
Das Landesamt bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Umleitungen zu beachten und sich auf mögliche Verzögerungen einzustellen. Besonders in den ersten Tagen nach Beginn der Sperrung könne es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Ausweichrouten kommen.