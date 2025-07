Sulzemoos (dpa/lby) - Die Autobahn 8 ist in Richtung Stuttgart wegen eines brennenden Lastwagens rund um die Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck vollständig gesperrt worden. Am frühen Nachmittag teilte die Polizei mit, "in Kürze" würden zumindest wieder zwei Spuren geöffnet. Der Straßenbelag war durch den Brand demnach erheblich beschädigt worden.