Mühlhausen im Täle (dpa/lby) - Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 8 in Fahrtrichtung München zwischen Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) und Merklingen (Alb-Donau-Kreis) über das Wochenende voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, beginnt die Sperrung am Freitag um 20.00 Uhr und endet am Montag um 5.00 Uhr. Eine Umleitung wird eingerichtet.