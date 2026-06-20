Herrieden (dpa/lby) - Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 6 bei Herrieden (Landkreis Ansbach) am Abend in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden. Die Sperrung werde wegen der Bergungsarbeiten voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern, teilte die Polizei gegen 22.00 Uhr mit. Der Lastwagen war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der 59 Jahre alte Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Sowohl die Zugmaschine als auch der Auflieger brannten aus.