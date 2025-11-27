Das erste Spiel des Tages gegen die Damen vom SSV Weimar I startete ausgeglichen. Erst zum Satzende lag der Vorteil bei den Oberweißbacherinnen (25:20). Nach teils langen Ballwechseln sicherten platzierte Aufschläge den erneuten Satzgewinn (25:19). Am Ende des dritten Satzes lag das bessere Ende nun bei den Gästen aus Weimar (21:25). Zu viele Fehler in der Annahme der Fröbelstädterinnen markierten den Tiefpunkt des Spiels und führten zum deutlichen Satzverlust mit 16:25, schildert Andrea Krüger. Zu Beginn des Entscheidungssatzes wackelten die Oberweißbacherinnen noch immer im Spielaufbau bis eine Aufschlagserie mit 10 Punkten die Vorentscheidung zum 3:2 Sieg sichert.