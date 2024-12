Die Volleyball-Elite trifft sich am Wochenende zur 29. Ausgabe des SVV-Weihnachtsturniers in der Schmalkalder Sporthalle. Prominente Gäste aus 2. und 3. Bundesliga, Promi-, Herren-, Damen- sowie Mixed Turnier und eine Weihnachtsfete am Samstagabend – der Schmalkalder VV und die Volleyballbegeisterten freuen sich auf ein echtes Highlight.