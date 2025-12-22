Auch bei der 30. Ausgabe des allseits bekannten und beliebten Volleyball-Weihnachtsturniers sorgten der Gastgeber Schmalkalder VV, all die fleißigen Helfer und auch die Teilnehmer wieder für ein sportliches, spaßiges und unvergessliches Wochenende für alle Beteiligten. „Genial und legendär, eine super Party“, suchte denn auch der SVV-Vereinsvorsitzende Michael Henke nach passenden Worten und Superlativen.