Gegen Hamburg vor, gegen Aachen am Samstag nach Weihnachten, dann gegen Erfurt in Eisenach und anschließend Europacup-Achtelfinale gegen Voluntari und dazwischen noch gegen Borken: Der VfB Suhl steht vor heißen, richtungsweisenden englischen Wochen mit Spielen im Drei-Tages-Takt. Insgesamt 13 Partien standen und stehen zwischen dem 15. November und 15. Januar für den aktuellen Bundesliga-Dritten auf dem proppevollen Programm.