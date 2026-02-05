Bad Salzungen Seine Hände hält er nur kurz verschlossen auf dem Rücken, dann zeigt er die Richtung an, gibt Anweisungen – Konny Größl, der Trainer des Volleyballbezirksligisten VfB Vacha, der längst kein Unbekannter im Volleyball ist. Seit 25 Jahren gilt seine Liebe dem Volleyballsport und damit dem VfB Vacha, wo er mit seinen Mitstreitern eine gut funktionierende Sektion Volleyball aufgebaut hat. Angefangen hat alles, um seine Tochter und seinen Sohn im Sportverein sportlich zu begleiten. Beim VfB Vacha fand er die Unterstützung. „Erst die Kinder, heute ist es die Enkelin, die in der U 15 spielt“, lacht Konny Größl. Aktuell zählt die Abteilung 140 Mitglieder, die sich auch über engagierten Nachwuchs freut. Insgesamt 14 Mannschaften stehen bei den Rhönern im Spielbetrieb. „Wir erfreuen uns auch des Interesses von Spielern aus Hessen und unserer Region“, berichtet der Volleyballenthusiast aus Vacha.