Volleyball: VfB Suhl: Sonderzug in die Prachtregion

Die Anreise in die Theaterstadt soll besonders werden: Da der Sonderzug des VfB Suhl zum Thüringer Derby nach Erfurt in dieser Saison aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke ausgefallen ist, haben die Fans geplant, die gemeinsame Anreise nach Meiningen mit dem Zug zu organisieren. Es wird also einen Sonderzug der Süd-Thüringen-Bahn in die Theaterstadt geben, um die schon traditionelle Anreise zu einem Spiel weiter am Leben zu erhalten. Wie von den Organisatoren des Suhler Fanclubs alwaySUHLtras zu hören ist, werden hierfür bis zu 280 Plätze zur Verfügung stehen. Der Preis für die Hin- und Rückfahrt beträgt 10 Euro. Geplant ist – wie es auch immer in Erfurt war – ein gemeinsamer Fußmarsch der Mitfahrer zur Halle und zurück. Wer allerdings nicht ganz so gut zu Fuß ist, kann auch den kostenlosen Shuttlebus der Meininger Busbetriebs GmbH (MBB) nutzen.