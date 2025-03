Volleyball: VfB Suhl: Auch die U18 fährt zur Deutschen Meisterschaft

Auszeit für Suhl: Trainerin Annamaria Polgar gibt Tipps. Foto: VfB 91 Suhl/privat

Die nächste Vizemeisterschaft bedeutet abermals die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. Die der U18 findet am 3./4. Mai in Mimmenhausen am Bodensee statt. Im Gegensatz zur U16 sorgten Frieda Seeber, Kristin Wirsching, Fiona Jacobi, Helene Funk, Lucy Wagner, Lena Hofmann, Paula Walther, Emira Klein, Lina Schwabe, Leonie Dischner, Emily Bochert, Nelly Schneider und Florentine Arndt am Sonntag, 23. März, in Delitzsch schnell für klare Verhältnisse.