Die verjüngte U18-Mannschaft belegte beim Thüringer Landesfinale den 6. Platz. Die männliche U18-Vertretung des VfB blieb ohne A-Finalteilnahme. Dagegen konnte man beim U16 weiblich-Titelkampf eine Silbermedaille erspielen und scheiterte knapp in der darauffolgenden Regionalmeisterschaft mit Platz drei an der Teilnahme zu den nationalen Meisterschaften. Jedoch erzielte dieses Team als Auswahl des Suhler Gymnasiums beim bundesweiten Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ erst überraschend den Landesmeistertitel und anschließend einen respektablen 9. Platz beim Bundesfinale in Berlin.

In der U14 weiblich verpasste die erste VfB-Vertretung mit Platz vier knapp die Medaillenränge, ebenso blieben die jüngsten Spielerinnen in der U12 weiblich ohne A-Finalteilnahme, erreichten aber ordentliche Platzierungen in der B-Finalrunde.

Den einzigen Thüringer Meistertitel 2024 erzielte die erste VfB-Mannschaft der U15-Spielerinnen. Dieser Wettbewerb in der neu geschaffenen U15-Kategorie fand als letzter Wettbewerb der Saison 2023/2024 statt, bei dem es keine Regionalmeisterschaft beziehungsweise ein Bundesfinale gibt.

Übrigens: Die Goldmedaille der U15-Auswahl im letzten Saisonwettbewerb war die insgesamt 200. Medaille im Nachwuchsbereich des VfB 91 Suhl seit der Vereinsgründung im März 1991. Diese Erfolgsbilanz unterteilt sich in 121 Medaillen (67 Mal Gold/32 Mal Silber/22 Mal Bronze) bei den Thüringer Landesmeisterschaften, 58 Medaillen bei den Regionalmeisterschaften Ost (14/27/17) und 14 Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften in den Nachwuchsaltersklassen des Deutschen Volleyball-Verbandes (2/5/7) und sieben Medaillen beim deutschlandweiten Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ (2x Gold, 4x Silber beim Deutschen Finale sowie 1x Silber bei den Schul-Weltmeisterschaften 2002).

Die Basis für die Bundesliga

Insbesondere der Deutsche Nachwuchs-Meistertitel 1994 in der U16 und die weiteren 13 Medaillengewinne in den verschiedenen Altersklassen bis 2006 bildeten die erfolgreiche Spieler-Basis für den Verein, um den Weg in die 2. Bundesliga zu ermöglichen, der 2003 mit dem Meistertitel in der Süd-Staffel und dem damit verbundenen Aufstieg der ersten Damenmannschaft des Vereins in die 1. Bundesliga gekrönt wurde. Am 28. September starten die VfB-Frauen in die inzwischen 22. Bundesliga-Saison in Folge.

VfB-Suhl-Jubiläumsbuch

Eine Suhler Volleyball-Geschichte

Mehr Informationen zur Volleyball-Geschichte des VfB 91 Suhl gibt es im VfB-Suhl-Jubiläumsbuch „Eine Suhler Volleyball-Geschichte“, das in der Tourist-Information im Congress Centrum Suhl oder im Suhler „Weinkeller“ (im Steinweg) zu den jeweiligen Öffnungszeiten erhältlich ist. Oder auch auf E-Mail-Nachfrage (kontakt@vfbsuhl.de) in der Geschäftsstelle des Vereins bestellt werden kann.