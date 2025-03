Zeitgleich traten am Samstagvormittag die Verbandsliga-Teams des Schmalkalder VV zum doppelten Doppelspieltag an. Die Volleyballerinnen des SVV empfingen den SV Stahl Unterwellenborn und den 1. Sonneberger VC II, für die Zweitvertretung der SVV-Herren ging es gegen den TSV Themar und den SV Geraberg. Die Tatsache, dass alle vier Spiele gewonnen wurden, beeindruckte ebenso wie Details rund um das Geschehen in der Sporthalle.