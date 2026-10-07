Für die zweite Herrenmannschaft des Schmalkalder VV stand am Wochenende ein Heimspiel gegen den 1. Sonneberger VC auf dem Programm. Die Gäste aus der Spielzeugstadt reisen mit deutlichen Aufstiegsambitionen durch die Saison und zeigten in Schmalkalden eindrucksvoll, dass diese Ziele durchaus berechtigt sind. Eigentlich hätten die Schmalkalder Volleyballer an diesem Spieltag zwei Heimspiele austragen sollen. Der VfB Suhl konnte jedoch nicht nach Schmalkalden anreisen, da die Suhler Männer beim Supercup in Coburg als Helfer im Einsatz waren. Die Partie gegen Suhl wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.