Wegen einer Fußballveranstaltung waren die Verbandsliga-Volleyballer des 1. TSV Bad Salzungen von ihrer Heimspielstätte Krayenberghalle Tiefenort in der Sporthalle der Werratalschule umgezogen. Kein Problem für die TSV-Volleyballer, die seit vielen Jahren in Tiefenort ihre Heimspiele austragen. Trotzdem war es kein alltäglicher Spieltag für den TSV, denn zeitgleich waren die Bezirksliga-Volleyballer des VV Werratal Bad Salzungen für ihre Punktspiele im Hallenplan der Werratalsporthalle eingetragen. Schnell einigten sich beide Vereine darauf, die Spiele gemeinsam auszutragen. Die Verbandsligisten trugen ihre Begegnungen auf der oberen und die Bezirksligisten auf der anderen Hälfte aus.