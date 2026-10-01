Die zweite Herrenmannschaft des Schmalkalder Volleyballvereins musste am vergangenen Spieltag in Berka/Werra antreten. Da dem SV Wartburgstadt Eisenach keine geeignete Spielhalle zur Verfügung stand, wurde die Begegnung dorthin verlegt. Am Ende stand für die Fachwerkstädter zwar die erwartete 0:3-Niederlage gegen den Thüringenliga-Absteiger zu Buche, doch die Satzergebnisse zeigen, dass für die Schmalkalder durchaus mehr drin gewesen wäre.