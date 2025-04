Der Sonneberger Handballverein (SHV) absolvierte erneut mit dem 1. Sonneberger Volleyballclub 2004 (SVC) eine Etappe des gemeinsamen Projekts der Adapteo-Ballschule. Mit über 50 teilnehmenden Kindern wurde während dieser sportlichen Symbiose ein neuer Teilnehmer-Rekord aufgestellt. Das Projekt läuft derzeit an sechs Grundschulen in Sonneberg und soll Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse an den Ballsport heranführen. Betreut wird das Ganze von Handball-Ass Alex Pedan, der auch die Organisation der Veranstaltung am zurückliegenden Freitag übernahm.