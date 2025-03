Die U12-Mädchen des Schmalkalder VV haben am Wochenende Vereinsgeschichte geschrieben. Erstmals sicherte sich eine weibliche U12-Nachwuchsmannschaft des SVV den Thüringer Landesmeistertitel. In einem dramatischen Finalturnier in Gera bewiesen die jungen Talente große Nervenstärke und kämpften sich nach einer Auftaktniederlage bis ganz nach oben.