Zwei Tage lang richtete der 1. Sonneberger Volleyballclub 2004 seine Traditionsturniere aus. Zunächst startete als „After Work“-Turnier der Firmen-Cup in seiner nunmehr zehnten Auflage um den Wanderpokal. Während ein kühler Aprilabend für etwas weniger Gemütlichkeit am Schankwagen sorgte, kamen die Firmenvertretungen auf den Spielfeldern so richtig ins Schwitzen. Insgesamt zwölf Mannschaften traten gegeneinander an. Von 17 bis gut 22.30 Uhr wurde intensiv gespielt, auf dem Feld alles gegeben. Von Jahr zu Jahr merkt man dabei bereits den steigenden Ehrgeiz vieler Teams; für den Turniersieg legen sich die Freizeitsportler richtig ins Zeug. Mit musikalischer Begleitung der Cold-Ducks wurde der sportliche Abend abgerundet.