Die Volleyballer sollten sich den 21. März vormerken, wenn nicht schon im Kalender notiert. In Großbreitenbach richtet die Sektion Volleyball des SV Herschdorf die 7. Hallen Masters aus. Zwölf Teams treffen in der Sporthalle Am Hammertor aufeinander. Sie setzen sich aus sechs Spielern zusammen mit mindestens zwei Frauen im Team, wahlweise Spieler in der Altersgruppe Ü 60 oder U 16. Da es sich um ein Freizeit-Mixed handelt, dürfen auch nur maximal ein aktiver oder ehemalig aktiver Spieler je Mannschaft auflaufen.