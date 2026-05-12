Laszlo Hollosy, Cheftrainer von Volleyball-Sensations-Doublesieger VfB Suhl Lotto Thüringen, mahnt das Umfeld zu Demut: „Wir müssen bescheiden bleiben. Es ist schlichtweg nicht realistisch, von nun an jedes Jahr einen oder mehrere Titel zu holen“, sagte der Ungar im Interview mit unserer Zeitung. „Ich bin mir sicher, dass Mannschaften wie Stuttgart oder Schwerin jetzt wieder viel investieren werden, um stärker zurückzukommen. Sie waren zu Saisonbeginn die Vereine, die auf dem Papier die besten Mannschaften hatten. Beide haben es aber nicht geschafft, sich für das Finale zu qualifizieren. Sie haben es auch nicht geschafft, ein echtes Team zu formen. Wir dagegen hatten vielleicht nicht die besten Spielerinnen, aber wir sind als Team zusammengestanden. Das ist wie in einer Ehe: entweder du passt zusammen oder nicht.“