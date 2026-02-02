„Suhl war heute sehr stark“, waren die ersten Worte von Anna Störmer, Spielertrainerin des VV 70 Meiningen, nach dem Spiel am Samstag. „Ja, das sah schon sehr gut aus“, pflichtete ihr die daneben stehende Ilka Erdmann bei. Ein solches Lob von zwei so erfahrenen Spielerinnen werden die Suhler Mädels gerne hören. Sie gewannen das Spiel gegen den VV 70 Meiningen deutlich 3:0 (25:18, 26:24, 25:21). Jugend hatte Erfahrung geschlagen – aber nicht so deutlich, wie es dem Ergebnis nach den Anschein hatte.