Die erste Herrenmannschaft des Schmalkalder Volleyballvereins erlebte an ihrem Heimspieltag einmal mehr einen Wechsel zwischen Enttäuschung und Begeisterung. Während die Fachwerkstädter gegen den VC Gotha III überraschend 1:3 das Nachsehen hatten, zeigten sie gegen den VC Altenburg eine kämpferisch starke Leistung und belohnten sich mit einem verdienten 3:1-Erfolg. Drei wichtige Wertungspunkte waren der Lohn für einen Spieltag mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern.