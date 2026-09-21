Endlich ging es wieder los! Zum ersten Spieltag der neuen Saison musste die Herrenmannschaft des Schmalkalder VV gleich eine echte Herausforderung meistern. Die Reise führte zum HSV Weimar und dort wartete ein Kader, der es in sich hat. Die Weimarer verfügen über eine bemerkenswerte Breite und Qualität. Mit dem ehemaligen Olympiateilnehmer im Beachvolleyball, Lars Flüggen, sowie dem ehemaligen Schmalkalder Sebastian Weniger, der zuletzt zwei Jahre in der Regionalliga in Jena aufschlug, standen gleich zwei Hochkaräter im Aufgebot. Entsprechend groß war der Respekt auf Schmalkalder Seite. Doch Bange machen galt nicht!