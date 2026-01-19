Am Auswärtsspieltag in Gerstungen trafen die Herren I des Schmalkalder VV auf den SV Wartburgstadt Eisenach. Gegen den Tabellenletzten war das Ziel klar formuliert: Unbedingt punkten. Doch die vermeintliche Favoritenrolle und die Bedeutung der Partie schienen die Schmalkalder zunächst eher zu hemmen als zu beflügeln. Mit Hannes Aßmann war ein ehemaliger Bundesligaspieler in den Reihen der Eisenacher, der dem Spiel zusätzliche Brisanz verlieh.