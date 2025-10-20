Saisonstart für die Thüringenliga-Herren des Schmalkalder VV. Die Volleyballer hatten zum Auftakt gleich mal einen Doppelspieltag zu absolvieren und obendrein zwar daheim, dennoch in ungewohnter Halle. Da in der Mehrzweckhalle die Modellbaufans mit Ausstellung und Börse logierten, zog man kurzerhand in die Hans-Dieter Clemen-Sporthalle um und empfing dort den Regionalliga-Absteiger Geraer VC sowie den Aufsteiger aus der Verbandsliga, den SV Wartburgstadt Eisenach.