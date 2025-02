Mit dünn besetztem Kader tritt der Schmalkalder VV beim Tabellenschlusslicht Sonneberg an und entscheidet sich dennoch für ein Spiel mit Libero. Im Falle einer Verletzung hätte dies eine Niederlage des SVV am grünen Tisch bedeutet. Doch das Risiko zahlt sich aus, mit einem Sieg treten die Schmalkalder die Heimreise an.