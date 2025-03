Die Thüringenliga-Saison nähert sich dem Ende – für die Spielerinnen des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) fast wie ein Traum. Nach nur einer Niederlage sowie sage und schreibe 15 tadellosen Siegen fuhren die SVC-Damen bereites vergangene Woche in Suhl die Meisterschaft vorzeitig ein. Nun geht es zur Ehrenrunde vor die einheimische Kulisse. Am Samstag, 29. März, laden die Spielzeugstädterinnen ab 13 Uhr in die Lohau-Halle ein. Mit von der Partie sind der VSV Jena II und die VG Bleicherode.