Die Spielerinnen des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) hatten zum Heimspiel in die Lohau-Halle eingeladen. Die abstiegsgefährdeten Teams aus Altenburg und Weimar kamen als Gäste. Für das Ziel, in dieser Saison die Meisterschaft in Thüringens höchster Spielklasse nach Sonneberg zu holen, waren zwei Siege gegen die Kontrahentinnen Pflicht. Vor heimischen Publikum mussten die SVC-Mädels zwar weiterhin auf drei langfristige Ausfälle verzichten; trotzdem konnte mit zwölf Spielerinnen ein starker Kader aufgerufen werden. Fanny Sieber, Anna Nürnberger und Lina Schindhelm aus der zweiten Mannschaft verstärkten die Thüringenliga-Crew.