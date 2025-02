Am Samstag, 15. Februar, laden die Thüringenliga-Spielerinnen des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) den SSV Weimar und den VC Altenburg in die Lohau-Halle ein. Spielbeginn ist erst um 14 Uhr. Nach einigen spielfreien Wochenenden startet nun der Endspurt im Kampf um die Meisterschaft in Thüringens höchster Spielklasse. Der SVC will unbedingt zwei weitere Siege vor heimischem Publikum einfahren.