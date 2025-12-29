 
Volleyball-Thüringenderby So fährt der Fan-Express des VfB Suhl nach Eisenach

und Thomas Levknecht

Die Abfahrtszeiten stehen fest, der Kartenvorverkauf läuft weiter. Sportlich sind die Rollen klar verteilt.

Die nächste Suhler LaOla könnte in Eisenach steigen. Foto: Bastian Frank

Zum ersten Highlight des neuen Jahres setzen die AlwaysSuhltras, Fanclub von Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen, einen Sonderzug ein. Er soll die Anhänger von Südthüringens einzigem Erstligisten zum Spiel nach Eisenach und natürlich auch wieder zurück bringen. Eisenach? Volleyball? Ganz genau: Dort, wo sonst die Bundesliga Handballer des ThSV auf Punkte- und Torejagd gehen, schmettern, pritschen und baggern am 3. Januar die Suhler Volleyballerinnen um die nächsten Zähler. Zwischen beiden Vereinen besteht seit einigen Wochen eine Kooperation, deren erster Höhepunkt das Thüringenderby der Volleyball-Bundesliga zwischen den Suhlerinnen und der Mannschaft von Schwarz-Weiß Erfurt werden soll. Anpfiff in der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle ist um 16.45 Uhr.

Nach wie vor läuft der Ticketverkauf für diesen besonderen sportlichen Leckerbissen in der Wartburgstadt. Eintrittskarten sind im Eisenacher Cafè Timeout, der auch den ThSV-Fanshop beherbergt, im Eisenacher Stadtzentrum sowie online über die Homepages des ThSV Eisenach und des VfB Suhl erhältlich.

Ein Sitzplatz kostet 16 Euro, ermäßigt 14 Euro, Stehplätze sind für 13 beziehungsweise elf Euro zu haben. Ein VIP-Ticket kostet 60 Euro pro Person. Sofern noch Tickets vorhanden sind, öffnet am Spieltag auch eine Abendkasse, hier fällt eine Ticketgebühr von vier Euro Aufpreis an. Einlass anderthalb Stunden vor Spielbeginn. Der ThSV Eisenach weist darauf hin, dass für seine Dauerkarteninhaber kein Vorverkaufsrecht besteht. Inhaber einer VIP-Karte für den VfB Suhl erhalten ihre Tickets, falls noch nicht geschehen, am Spieltag vor Ort in Eisenach.

Abfahrtszeiten des Sonderzuges: Hinfahrt: Zella-Mehlis 13.40 Uhr, Suhl 13.50, Suhl-Heinrichs 13.53, Rohr 14 Uhr, Meiningen 14.21, Wasungen 14.30, Wernshausen 14.36, Bad Salzungen 14.55. Ankunft in Eisenach: 15.15 Uhr. – Rückfahrt: 19.47 Uhr ab Eisenach, Bad Salzungen 20.08, Wernshausen 20.23, Wasungen 20.29, Meiningen 20.55, Rohr 21.07, Suhl-Heinrichs 21.17, Suhl 21.21, Zella-Mehlis 21.28 Uhr.

Für Fanclub-Mitglieder ist die Zugfahrt kostenlos, alle anderen Mitfahrer zahlen zehn Euro. Vom Eisenacher Bahnhof ist ein Shuttlebus zur Aßmann-Halle und nach dem Spiel auch wieder zurück organisiert.

Sportlich gehen die Suhlerinnen natürlich ganz klar favorisiert in den ewig jungen Volleyball-Klassiker. Während der VfB von Cheftrainer Laszlo Hollosy nach dem mit viel Glück gewonnenen Spiel gegen die Ladies in Black Aachen aktuell auf Tabellenrang drei steht, haben die Erfurterinnen von Coach Pablo Sanchez noch nicht wirklich in die Saison gefunden. Sie enttäuschten zuletzt auch gegen den USC Münster, bei der 0:3-Heimniederlage war lediglich im dritten Satz ein kleines Aufbäumen zu erkennen.