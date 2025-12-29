Volleyball-Thüringenderby: So fährt der Fan-Express des VfB Suhl nach Eisenach

Zum ersten Highlight des neuen Jahres setzen die AlwaysSuhltras, Fanclub von Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen, einen Sonderzug ein. Er soll die Anhänger von Südthüringens einzigem Erstligisten zum Spiel nach Eisenach und natürlich auch wieder zurück bringen. Eisenach? Volleyball? Ganz genau: Dort, wo sonst die Bundesliga Handballer des ThSV auf Punkte- und Torejagd gehen, schmettern, pritschen und baggern am 3. Januar die Suhler Volleyballerinnen um die nächsten Zähler. Zwischen beiden Vereinen besteht seit einigen Wochen eine Kooperation, deren erster Höhepunkt das Thüringenderby der Volleyball-Bundesliga zwischen den Suhlerinnen und der Mannschaft von Schwarz-Weiß Erfurt werden soll. Anpfiff in der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle ist um 16.45 Uhr.