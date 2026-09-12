Volleyball-Doublesieger VfB Suhl hat am Freitagabend ein Testspiel beim Liga-Konkurrent Schwarz-Weiß Erfurt mit 3:2 gewonnen. In der vorab auf fünf Sätze vereinbarten Begegnung sicherte sich Suhl die ersten drei Durchgänge mit 25:20, 25:18, 25:18. Die Schlusssätze gingen mit 21:25 und 10:15 überraschend an Erfurt. Im zweiten Abschnitt holte der VfB einen Neun-Punkte-Rückstand auf. VfB-Trainer Laszlo Hollosy verließ ob der beiden verlorenen Sätze sowie der Nachlässigkeiten seiner Spielerinnen gegen Ende der Partie sichtbar unzufrieden die Halle.