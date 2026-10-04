Dieser Pokal ist für alle. Jede einzelne aus der Mannschaft der vergangenen Saison. Und jede einzelne der neuen Mannschaft des VfB Suhl Lotto Thüringen. Und ihre treuen Anhänger. Emma Boyd, kanadischer Neuzugang beim nunmehrigen Triplesieger fasste es zusammen. „So ein Supercup ist der erste Titel, den eine Mannschaft in der neuen Saison gewinnen kann, aber auch der letzte Titel, der irgendwie noch aus der vergangenen Saison stammt.“ Trefflicher geht es kaum.
Volleyball-Supercup Die Steigerung von super? VfB Suhl
Claudia Fehse 04.10.2026 - 17:54 Uhr