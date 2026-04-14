Volleyball: Sonnebergerinnen holen Silber beim Landesfinale

Als Gruppensieger zog man ins Halbfinale ein. Dort wartete mit dem Ratsgymnasium Erfurt ein starker Gegner. In einem intensiven und umkämpften Spiel setzte sich das HPG durch und sicherte sich den verdienten Finaleinzug. Im Endspiel trafen die Spielerinnen schließlich auf das favorisierte Sportgymnasium Erfurt. Nach einem mutigen Start musste sich das Team zwar mit 16:25 und 20:25 geschlagen geben, zeigte aber auch hier eine engagierte Leistung.