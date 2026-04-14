Volleyball: Sonnebergerinnen holen Silber beim Landesfinale

Großer Erfolg für das Hermann-Pistor-Gymnasium: Das U16-Volleyballteam der Schule hat beim Thüringer Landesfinale in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) die Silbermedaille gewonnen und gehört nun zu den zwei besten Schulteams des Freistaats. Zuvor hatte sich die Mannschaft bereits souverän im Kreis- und Schulamtsfinale durchgesetzt. Kurz vor dem entscheidenden Turnier musste das Team einen empfindlichen Rückschlag verkraften. Mit Lorisa Metallari fiel eine wichtige Offensivspielerin verletzungsbedingt aus.