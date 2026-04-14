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Volleyball Sonnebergerinnen holen Silber beim Landesfinale

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Mit nur sechs Spielerinnen und ohne Wechselmöglichkeit kämpft sich das U16-Team des Hermann-Pistor-Gymnasiums bis ins Landesfinale und holt Silber.

Volleyball: Sonnebergerinnen holen Silber beim Landesfinale
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Sportlehrer und Trainer Stephan Bätz freut sich über den Erfolg. Dieser ist auch deshalb beachtlich, weil alle Spielerinnen jede einzelne Minute auf dem Platz standen. Foto: privat

Großer Erfolg für das Hermann-Pistor-Gymnasium: Das U16-Volleyballteam der Schule hat beim Thüringer Landesfinale in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) die Silbermedaille gewonnen und gehört nun zu den zwei besten Schulteams des Freistaats. Zuvor hatte sich die Mannschaft bereits souverän im Kreis- und Schulamtsfinale durchgesetzt. Kurz vor dem entscheidenden Turnier musste das Team einen empfindlichen Rückschlag verkraften. Mit Lorisa Metallari fiel eine wichtige Offensivspielerin verletzungsbedingt aus.

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Dennoch präsentierte sich das HPG von Beginn an kämpferisch und geschlossen. Angeführt von Lina Fischer überzeugten auch Ida Lolita Grimmer, Merle Wittmann, Johanna Schwope, Lea Rieder und Sophia Meusel mit starken Leistungen.

Besonders bemerkenswert: Das Team trat mit nur sechs Spielerinnen an, während andere Schulen über deutlich größere Kader verfügten. In der Vorrunde ließ das Team dennoch nichts anbrennen und gewann sowohl gegen die Arnoldischule Gotha als auch gegen das Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln jeweils klar mit 2:0 Sätzen.

Als Gruppensieger zog man ins Halbfinale ein. Dort wartete mit dem Ratsgymnasium Erfurt ein starker Gegner. In einem intensiven und umkämpften Spiel setzte sich das HPG durch und sicherte sich den verdienten Finaleinzug. Im Endspiel trafen die Spielerinnen schließlich auf das favorisierte Sportgymnasium Erfurt. Nach einem mutigen Start musste sich das Team zwar mit 16:25 und 20:25 geschlagen geben, zeigte aber auch hier eine engagierte Leistung.

Am Ende überwiegt der Erfolg: Platz zwei beim Landesfinale und damit ein herausragendes Ergebnis für das Hermann-Pistor-Gymnasium – Silber und die Bestätigung, zu den besten U16-Schulteams Thüringens zu gehören.