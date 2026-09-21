In der Meininger Reinhard-Kupietz-Halle fand am Samstag die TVV-Ligapokal-Vorrunde der Region Süd der Männer statt. Der VV 70 Meiningen konnte nur mit einer Rumpfmannschaft von sechs Aktiven antreten. Die sechs Spieler gewannen ihr Vorrundenspiel gegen Oberweißbach 2:1. Im zweiten Spiel unterlag der VV 70 Meiningen dann Medizin Bad Liebenstein 0:2. Vor allem im zweiten Durchgang (17:19) war ein Satzgewinn drin, der im Rennen um Plätze in der Zwischenrunde Gold wert gewesen wäre. So gestaltete sich die Konstellation in der Tabelle so, dass der VV 70 Meiningen nur Dritter wurde und in der Vorrunde ausschied. Sieger des Turniers und damit Teilnehmer der Finalrunde wurde der 1. Sonneberger VC 04, der sich am Ende im Ringen um den ersten Platz gegen den VV Georgenthal und Medizin Bad Liebenstein durchsetzte.