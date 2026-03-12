Bis 2024 war er als Teammanager beim Volleyball-Bundesligisten VfB Suhl Lotto Thüringen, wechselte dann zum Konkurrenten nach Aachen. Mit den Ladies in Black von Trainerin Mareike Hindriksen könnte Tim Berks seinen ehemaligen Verein am bevorstehenden Wochenende empfindlich ärgern. Es geht um die finalen Playoffplatzierungen und damit wichtige Weichenstellungen für die entscheidende Saisonphase. Wir haben mit ihm gesprochen.