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Volleyball Schwerin feiert umkämpften Erfolg gegen Dresden

Es sieht nach einem klaren Sieg für den SSC aus. Doch dann entwickelt sich das Duell mit Dresden zu einem Krimi. Zwar gelingt den Gästen der erste Satzgewinn der Saison, doch zu mehr reicht es nicht.

Schwerin - Schwerins Volleyballerinnen ist auch der Heimspielauftakt in der neuen Bundesliga-Saison geglückt. Nach dem klaren 3:0-Sieg in Aachen bezwang das Team von Cheftrainer Felix Koslowski vor eigenem Publikum den Dresdner SC in einer umkämpften Partie mit 3:1 (25:16, 29:31, 25:19, 26:24). Für den Vizemeister ist der Fehlstart dagegen komplett. Nach dem 0:3 im Supercup gegen Meister Suhl und dem 0:3 im Auftaktspiel gegen Allianz MTV Stuttgart mussten die Sächsinnen die dritte Niederlage gegen ein Topteam hinnehmen. 

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Schwerin hatte den ersten Satz gegen den DSC, der in den kommenden Monaten auf die verletzte Kapitänin Patricia Nestler verzichten muss, klar dominiert. Beim Stand von 9:14 nahm Coach Alexander Waibl daher bereits die zweite Auszeit, am Spielgeschehen aber änderte sich auch danach nichts.

Schlagabtausch im zweiten Satz

Im zweiten Durchgang waren dann gerade einmal zehn Punkte gespielt, da holte Waibl seine Spielerinnen erneut zum zweiten Mal zu einer Besprechung zusammen. Schwerin führte bereits mit 7:3 und stellte den DSC vor allem mit seinen starken Aufschlägen vor Probleme. Danach aber entwickelte sich ein dramatischer Schlagabtausch. Schwerin führte bereits mit 23:18, am Ende aber feierte der DSC den ersten Satzgewinn in dieser Saison.

Auch im dritten Durchgang zeigte das Waibl-Team nach einem 4:12-Rückstand Moral und kämpfte sich noch auf 18:20 heran, konnte das Blatt aber nicht mehr wenden. Dafür erwiesen sich die Gäste im vierten Satz lange Zeit als das effektivere Team. Doch dieses Mal feierte Schwerin ein erfolgreiches Comeback und nutzte den dritten Matchball zum Sieg.