Volleyball Schwerin feiert umkämpften Erfolg gegen Dresden

Schlagabtausch im zweiten Satz

Im zweiten Durchgang waren dann gerade einmal zehn Punkte gespielt, da holte Waibl seine Spielerinnen erneut zum zweiten Mal zu einer Besprechung zusammen. Schwerin führte bereits mit 7:3 und stellte den DSC vor allem mit seinen starken Aufschlägen vor Probleme. Danach aber entwickelte sich ein dramatischer Schlagabtausch. Schwerin führte bereits mit 23:18, am Ende aber feierte der DSC den ersten Satzgewinn in dieser Saison.