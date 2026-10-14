Volleyball Schwerin feiert umkämpften Erfolg gegen Dresden

Schwerin - Schwerins Volleyballerinnen ist auch der Heimspielauftakt in der neuen Bundesliga-Saison geglückt. Nach dem klaren 3:0-Sieg in Aachen bezwang das Team von Cheftrainer Felix Koslowski vor eigenem Publikum den Dresdner SC in einer umkämpften Partie mit 3:1 (25:16, 29:31, 25:19, 26:24). Für den Vizemeister ist der Fehlstart dagegen komplett. Nach dem 0:3 im Supercup gegen Meister Suhl und dem 0:3 im Auftaktspiel gegen Allianz MTV Stuttgart mussten die Sächsinnen die dritte Niederlage gegen ein Topteam hinnehmen.