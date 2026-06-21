Auch in diesem Jahr stand ein Juni-Wochenende auf der Kunstrasenfläche des Parkstadions in Bad Liebenstein wieder ganz im Zeichen von Spaß, Geselligkeit und sportlichem Wettkampf unter dem Schirm des Volleyball. Der SV Medizin Bad Liebenstein hatte von Freitagabend bis Sonntagnachmittag zur nunmehr bereits 37. Ausgabe ihres Otto-Scharfenberg-Turniers geladen und dabei seit Corona einen neuen Anmelderekord zu vermelden. Stolze 70 Teams, 27 Herren- sowie 43 Mixed-Teams, sorgten für grandiose Stimmung und beste Volleyball-Unterhaltung.