Jubel, Trubel, Freude, Stolz: Die U14-Volleyballerinnen des SV 03 Eisfeld haben sich einen Startplatz bei den Deutschen Meisterschaften (DM) in ihrer Altersklasse erkämpft. Die Mädchen überzeugten bei der Regionalmeisterschaft am vergangenen Sonntag in Dresden und belegten einen hervorragenden zweiten Platz. Deshalb geht die Reise der Eisfelderrinnen nun am ersten Mai-Wochenende 2025 zum DM-Finale nach Dachau.