Im Vergleich zur letzten Saison wird der Anteil der Thüringer Teams in der Regionalliga wesentlich höher. Durch den Aufstieg des VfB Suhl sowie des Sonderspielrechts der Nachwuchssportlerinnen der Volley Juniors sind auch auf Grund des Abstiegs des VSV Jena aus der 3. Liga insgesamt fünf von elf Teams aus dem Freistaat – ein Rekord für Thüringen. Für die Frauen des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) wird die kommende Spielzeit nach dem überaus erfolgreichen Abenteuer der vergangenen Saison wieder ein Kraftakt. Die gegnerischen Teams sind gewarnt vor der einmaligen Kulisse in der Lohau-Halle. Abgänge müssen kompensiert werden und die Qualität der Liga wird stärker erwartet.